Laetitia Casta illumina il Festival del cinema di Roma: gonna cortissima, delirio sul red carpet

17 ottobre 2024 a

a

a

Si alza il sipario sulla diciannovesima Festa del Cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da ieri al 27 ottobre.

La kermesse, che toccherà anche diversi luoghi della Capitale, si è aperta alle 18 di oggi, con la cerimonia di inaugurazione condotta dall'attore Lino Guanciale e le due giurie composte da Pablo Trapero, Francesca Calvelli, Laetitia Casta, Gail Egan e Dennis Lehane (Concorso Progressive Cinema) e Francesca Comencini e Kaili Peng (Miglior Opera Prima).

Si parte con la presentazione e proiezione della pellicola, firmata da Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione con protagonista Elio Germano. Nel cast anche Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Paolo Calabresi, Pierluigi Corallo, Lucio Patane', Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon, Elena Radonicich, Fabrizia Sacchi, Giorgio Tirabassi, Fabio Bussotti, Alice Airoldi, Giada Fortini, Neri Mazzeo, Cecilia Di Giamberardino, Camilla Di Giamberardino, Alice D'Orsogna, Fabrizio Parenti, Federico Pacifici.

Quest'anno la Festa del Cinema è dedicata Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita attraverso l'immagine ufficiale della Festa. La fotografia e' un omaggio al grande attore ritratto sul set di 8 e 1/2 di Federico Fellini in uno dei suoi ruoli più celebri, quello di Guido Anselmi, regista in piena impasse creativa.

Per una volta, gli occhi degli appassionati e i flash dei paparazzi non sono andati su un divo in concorso ma su un membro della giuria. Anzi, una membra: Laetitia Casta, splendida e charmant con un abito a fantasia con doppia lunghezza: gonna cortissima sul davanti e lungo strascico dietro. Look conduto da una sobria scollatura e un trucco leggerissimo.