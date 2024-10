One direction, Liam Payne: la cocaina e l'incontro del 2 ottobre, rumors drammatici sulla morte

17 ottobre 2024 a

Si ammassano ombre sulla tragica fine di Liam Payne, il musicista inglese ex membro degli One Direction morto a soli 31 anni, volato giù dal terzo piano di un hotel di lusso di Buenos Aires. Mentre i fan della boy band più famosa degli Anni Dieci (scioltasi nel 2016, con i cinque componenti tutti impegnati in carriere soliste, la più fortunata delle quali è senza dubbio stata quella di Harry Styles) si susseguono i dettagli che hanno portato alla sciagura.

Il dubbio è se quello di Payne sia stato un incidente (i testimoni parlano di una stanza letteralmente devastata, con tracce di polvere bianca, probabilmente cocaina, mentre le segnalazioni delle ore precedenti riferivano di un "soggetto fuori controllo, in escandescenze) o un suicidio.

One Direction, Liam Payne è morto: la tragica fine, cos'è successo prima del volo nel vuoto

Anche per questo si sta scavando nella vita privata dell'artista, tormentato anche da gravi problemi di salute ai reni che ne hanno fatto saltare anche le tappe del tour argentino in programma lo scorso settembre. Non solo: sulla situazione psicologica del 31enne pesano anche i "rapporti tossici" con una ex fidanzata, Maya Henry, frequentata tra 2019 e 2022 tra telefonate di fuoco e molestie verbali.

Inoltre aveva confessato di aver avuto problemi di dipendenze varie che lo avevano condotto in rehab a luglio del 2023, con annessi pensieri suicidi. Negli ultimi giorni, Payne era a Buenos Aires con l'attuale fidanzata Kate Cassady, con la quale ha condiviso la stanza d'hotel "alzandosi ogni giorno all'una", riferiva il quotidiano argentino Clarin. Sui social il cantante e chitarrista ha condiviso varie storie in compagna della ragazza, compreso un video pubblicato poche ore prima del volto dal terzo piano.

"Perso il controllo": la stanza d'hotel devastata, le drammatiche ultime ore di Liam Payne

Infine, c'è chi tira in ballo una lite con Niall Horan, l'ex compagno nei One Direction anche lui in Argentina per una serie di concerti. Lo scorso 2 ottobre Payne aveva partecipato a un live dell'amico, spiegando su Instagram: "È passato un po' dall'ultima volta che io e Niall ci siamo parlati. Abbiamo tanto da dirci e vorrei chiarire un paio di cose con lui. Nessuna tensione negativa o cose simili, ma abbiamo solo bisogno di parlarci". Ora milioni di fan si chiedono se quell'incontro abbia contribuito a destabilizzare in maniera così drammatica la mente e il cuore di Liam.