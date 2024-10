Al Bano, la confessione choc: "Romina era sicura che Ylenia sarebbe tornata"

31 ottobre 2024 a

"Dopo la perdita di Ylenia, niente è stato come prima. Romina era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era". Al Bano, nella sua autobiografia Il sole dentro, ha dedicato due capitoli alla perdita della figlia, scomparsa nel 1993 a New Orleans negli Stati Uniti. La morte della ragazza è stata una ferita lancinante, che però ha unito la coppia. "Un colpo durissimo, spesso letale per qualsiasi rapporto", ha spiegato il cantante.

In quel momento lui e Romina si trovavano al centro del gossip. Ma l'artista era contentato sul prendersi cure delle altre due figlie, Cristel e Romina jr. "Romina cominciò a viaggiare in cerca di ciò che le mancava - ha proseguito Al Bano -, e io diventai per loro mamma e papà. Le portai in Svizzera a casa di un mio carissimo amico, ogni sera mi mandavano via fax i disegni che avevano fatto". Ma non gli è mai mancato il sostegno di amici, come Sophia Loren. "Mi telefonò e col pianto in gola mi disse: 'Di qualunque cosa tu dovessi aver bisogno in America, fammi sapere, farò di tutto per aiutarti'". Anche Berlusconi gli tese una mano: "Mi ha messo a disposizione il suo aereo privato per gli spostamenti".

Dopo la brusca separazione con Romina, Al Bano è riuscito a ritrovare il sorriso grazie a Loredana Lecciso. "Portando le bambine a scuola vedevo spesso questa ragazza bionda con un sorriso che mi affascinava". Tra i due scoppiò "subito una scintilla che fu subito un incendio". Oggi Loredana è "una madre attenta e premurosa, che segue da vicino i figli che studiano a Milano. Non la ringrazierò mai abbastanza per essere 'capitata' nella mia vita proprio quando di una meraviglia del genere avevo un grandissimo bisogno".