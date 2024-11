Rita Pavone, "ho avuto ammiratrici focose. E un cornino...": rivelazione proibite

02 novembre 2024 a

"Ho avuto diverse ammiratrici focose. Con delicatezza ho fatto capire loro che non ero disponibile": Rita Pavone lo ha detto in un'intervista al settimanale F. In ogni caso, alle donne la cantante ha preferito Teddy Reno con cui è sposata da 56 anni. Il loro è un amore sereno anche se "un cornino glielo avrei restituito - ha detto scherzosamente alla giornalista che l'ha intervistata -. E dopo, chissà. Nella vita tutti commettiamo errori. Non è accaduto ed è stato meglio così. Ma se non avesse funzionato me ne sarei già andata da un pezzo. Ci siamo innamorati quando avevo 19 anni. Teddy mi ha detto: 'Ti amo e sarà per tutta la vita'. Sapevo fin dall’inizio che era la persona giusta e sono stata tenace. Non ho dato retta a quello che la gente pensava di noi".

Tuttavia, la relazione con Teddy Reno, sposato e divorziato con una figlia, ha avuto i suoi alti e bassi. "Siamo stati attaccati dalla stampa con cattiveria incredibile - ha raccontato la Pavone -. Non è stato facile avere tutti contro compresa la mia famiglia. Ma ero sicura di avere ragione. Ho fatto spallucce e, se ho versato delle lacrime, l’ho fatto nel bagno di casa. Nella vita a volte si vince, a volte si perde. Ma se hai pazienza, prima o poi, dalla riva vedrai passare sul fiume qualche cadavere".