Rita Pavone, clamorosa lezione alla sinistra: "Visioni deliranti"?

Una Rita Pavone che smaschera la sinistra, quella su X. La cantante, nelle ore in cui gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum promosso dalla Cgil. "Le 'visioni deliranti' predette da Oriana Fallaci molti anni fa, ma che a detta di taluni sarebbero state causate dalla grave malattia che la perseguitava da tempo, adesso che si stanno... materializzando, a dimostrazione che lei aveva capito tutto, che intendete fare?". Il riferimento dell'artista sembra essere alle tesi della giornalista sull'immigrazione. Fallaci infatti non ha mai nascosto la pericolosità di quest'ultima per il Paese.

E pensare che con il referendum abrogativo, la sinistra punta - tra le altre cose - ad accorciare i tempi per ottenere la cittadinanza. L'obiettivo dei compagni è quello di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992.