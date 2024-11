Casa a Prima vista, Nadia Mayer rivela: "Il momento giusto per comprare casa"

Roberto Tortora 05 novembre 2024 a

a

a

Non c’è dubbio che “Casa a Prima Vista”, la cui ultima puntata è andata in onda venerdì scorso su Real Time, con uno share del 4,2% (quasi il doppio di Amadeus sul Nove, 2,6%), sia il fenomeno televisivo dell’anno. Due le basi operative, Roma e Milano. La prima squadra è composta da Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu, la seconda da Gianluca Torre, Ida di Filippo e Mariana D’Amico.

Ed è stata proprio la Mayer ad essere intervistata per Repubblica, per spiegare questo grande successo: “Da sempre la casa è il sogno della vita, il punto di arrivo. E qui il pubblico ha la possibilità di entrare negli appartamenti più diversi. Poi piace la sfida, e il rapporto che si è creato tra noi. Siamo diventati figure familiari. Le persone mi fermano e mi raccontano la loro vita, mi dicono che vedono tutti insieme la tv a quell’ora”.

Come si deve agire per non sbagliare scelta in fatto di case? La Mayer: “Con i tramezzi si può cambiare la disposizione e disegnarla su misura. Quello che non cambierà è la luce”. Gli spettatori devono credere a quel che vedono o è studiato? “Certo. Le persone cercano casa, noi le guidiamo con professionalità. Ma trattativa e acquisto si fanno lontano dalle telecamere”. Mayer, poi, racconta i suoi esordi: “Sono nata a Trento, ho iniziato come modella, ho girato il mondo poi mi sono trasferita a Roma. Sempre stata appassionata di interior design. Il lavoro di agente immobiliare è la mia seconda giovinezza. A casa, quando mio marito tornava da un viaggio era terrorizzato: dove avrà messo il salone? Avendo 5 figli, ho sempre trovato soluzioni. Il letto a ponte risolve, reinventare lo spazio mi affascina”. Cose pratiche, è più facile vendere a Roma o a Milano? Nadia Mayer non ha dubbi: “Roma è più grande ci sono più zone da esplorare, specie se ti allontani dal centro. I tassi stanno diminuendo, è il momento giusto”.