Alberto Castagna, la confessione di Francesca Rettondini: "A cosa ho rinunciato per lui"

05 novembre 2024

Vi ricordate di Francesca Rettondini? Attrice e conduttrice televisiva molto in voga negli anni Novanta e nei primi Duemila, nota anche per la sua lovestory con l’amatissimo Alberto Castagna, scomparso prematuramente nel 2005. Più grande di lei di 23 anni, seppe conquistarla. Di questo e tanto altro la Rettondini ne ha parlato a “La Volta Buona”, ospite di Caterina Balivo. Il corteggiamento, innanzitutto, la fase più bella con Castagna: “Aveva piccoli pensieri, bigliettini e gesti d’amore. Ci sono cascata perché lui era un uomo d'altri tempi”.

Un amore appoggiato sempre anche dalla mamma di Francesca, nonostante il divario d’età: “In passato c’era uno zoccolo duro di programmi che ti faceva sentire a casa, io l’ho conosciuto da giovanissima, nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza guardare l’età, questo amore si vedeva ovunque, io venivo da un rapporto con un ragazzo più piccolo di me, non ho considerato gli anni, mia mamma non era persona che si lasciava andare ai pregiudizi, si fidava delle mie scelte anche se non è stato facile”.

Prima di Alberto Castagna, però, Francesca Rettondini aveva avuto una lunga relazione con un ragazzo più giovane. Un rapporto non finito nel modo migliore: “Mentre la storia con Alberto iniziava, questo mio ex è tornato e mi ha chiesto di sposarlo. Lui aveva 19 anni ed era disposto a tutto per riavermi, però in quel momento io ho capito che ero innamorata di Alberto”. La Balivo azzarda: “Lui era disperato!”.

Ma la Rettondini specifica: “Mica tanto, lui mi aveva tradito prima, con una mia cara amica e quindi lo avevo lasciato”. Nata a Verona nel 1971, appena 20enne Francesca Rettondini si trasferì a Roma per fare l’attrice e nel 1993 partecipò alla soap opera Passione e alla popolare serie I ragazzi del muretto. Ha svolto anche numerosi lavori al cinema, tra i quali anche il film Ninfa Plebea della regista premio Oscar Lina Wertmüller. In tv ha preso parte a numerose fiction come Elisa di Rivombrosa, Incantesimo, CentroVetrine e I Cesaroni. È stata anche conduttrice di diversi programmi sulla Rai e in Mediaset, anche Stranamore, dove conobbe Alberto Castagna.