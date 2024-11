Casa a Prima vista, Blasco vuota il sacco: "Per vendere le case usiamo l'home-staging". Ecco cos'è

13 novembre 2024 a

A Casa a Prima Vista, il celebre programma di Real Time che fa registrare record di share battendo perfino Chissa chi è di Amadeus, è arrivato il momento di svelare qualche sgreto. E a farlo è Blasco, il celebre agente immobiliare che di fatto a Fanpage.it spiega cos'è ad esempio l'home staging, il trucco per vendere la casa: "È una tecnica che ultimamente in Italia si sta affermando parecchio, ma esiste in America dagli anni Settanta", ha spiegato l'agente immobiliare".



E ancora: "Si usa soprattutto con case nuove o abbastanza vecchie. Consiste nel sistemarle o arredarle in un determinato stile, si va anche sui profumi o sulla musica magari, proprio per far sì che le persone entrino nell'appartamento e in qualche modo ci si sentano bene", afferma.

Poi aggiunge: "Tu dai un'idea di quello che potrebbe essere vivere là dentro, con un certo stile e un certo mobilio. Noi nel programma abbiamo fatto vedere molte volte l'home staging fatto coi mobili di cartone, quindi hai la percezione dell'ingombro di quelli che potrebbero essere i mobili (cucina, armadi a muro, comodini, divano…) senza avere il mobile, ma solo l'involucro di cartone, che tra l'altro viene proprio disegnato e stampato come se fosse vero, ma se tocchi è cartone". Insomma, se volete "piazzare" un appartamento tenete ben presente queste semplici regole...