Angelica Barbareschi, l'intervista estrema della figlia di Luca: "Pratico sadomaso e bondage", anche Cruciani di sasso

14 novembre 2024 a

a

a

"Un cognome di m***da", "No dai non esageriamo". Comincia così l'intervista di Angelica Barbareschi, figlia d'arte di Luca Barbareschi, a La Zanzara, su Radio 24. Ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo l'attrice conosciuta con il nome di La Dusty non nasconde il rapporto difficile con il padre e la madre. E quell'espressione, usata con rammarico, spiazza anche uno come Cruciani, abituato a qualsiasi provocazione, anche la più estrema e politicamente scorretta.

"E’ stato difficile crescere nell’ombra di mio padre quindi ho provato a costruirmi la mia strada. Lui Ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere. Per tanti anni quello che faccio oggi è stato criticato, da entrambi i miei genitori che volevano che facessi l’attrice, un po’ mi hanno emarginato come artista di Serie B". Angelica / La Dusty è infatti performer di burlesque ma in carriera non ha disdegnato esibizioni ancora più "scandalose" come il sadomaso.

Con papà Luca "non ci sentiamo molto, abbiamo idee molto diverse ma per me questo è uscire dagli schemi, è libertà. Ho iniziato a 16 anni, non mi ha allontanato ma mi sentivo oppressa e grazie al freak show, agli spettacoli di bondage, cabaret, burlesque ho trovato la mia strada".

"Ho inseguito quella ragazza fott*** del lavoro": così Giuseppe Cruciani si è perso un (enorme) scoop

"Mio padre - prosegue - non mi ha mai visto live durante i miei spettacoli né conosce il mio fidanzato che pratica fachirismo estremo facendo spettacoli molto particolari come sollevare una palla da bowling con i cog***i. Sse lo conoscesse penserebbe di avere davanti un pazzo, meglio così".

"Sul palco faccio la dominatrice, frusto i c***li degli schiavi, ma quello che mi diverte di più è usare la gente come portacenere umano, gli butto la cenere addosso o in bocca e se richiesto gli spengo anche la sigaretta addosso. Devo dire che questa cosa me la sono fatta fare anche io", sono alcune delle rivelazioni senza freni della Barbareschi, che ammette di gradire particolarmente la pratica del wax show: "In sostanza ti fai versare la cera calda addosso. Il mio godimento è quello di vedere le reazioni delle persone nel vedere queste performance che rappresentano anche una pratica erotica molto eccitante e richiesta nei club bondage". Un ultimo pensiero va proprio a Barbareschi Senior: "Papà, pensavi fosse di nicchia e invece sono a La Zanzara".