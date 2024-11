Onlyfans, Nicole sconvolgente: "Con chi sono stata costretta a fare contenuti spinti"

Claudio Brigliadori 14 novembre 2024 a

Il lato oscuro e “dark” di Onlyfans e dintorni: pressioni, minacce, pure una gravidanza inattesa. Anche È sempre CartaBianca, il talk del martedì sera di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si concentra sul fenomeno del sito a pagamento per adulti, un fenomeno social che da “sotterraneo” e trasgressivo è stato ormai sdoganato a livello pop. Per dire, il “Calippo Tour” è diventato un fenomeno di costume. Peccato che una delle due protagoniste, Paolina in arte Lovely Paolina (la sodale è Ambra Bianchini), sia incappata in un clamoroso imprevisto: è rimasta incinta.

«Mi piace il sesso, ho fatto un video por***o ed è andata bene», ha raccontato la creator. «I rapporti avuti durante il tour (tutti con ammiratori selezionatissimi, ndr) dovevano essere protetti. Ho avuto rapporti con un influencer e sono convinta che sia lui il padre del bambino». Colpo di scena: non tutto, insomma, è andato secondo le previsioni e qualcosa dev’essere sfuggito, come dire, di mano.

Le Iene, dietro le quinte del Calippo tour: servizio a luci rosse, senza censura | Video

E che il trittico soldi-sesso-successo sia una grande illusione lo testimonia anche un’altra creator, Nicole. L’agenzia per cui lavorava non si è spinta a scegliere i suoi partner («Hanno visto subito la mia diffidenza, sono andati molto cauti») ma «faceva pressioni dicendo “Tu così non guadagni nulla, per forza di cose devi andare sullo spinto”. Quindi, poi, mi hanno manipolato a tal punto che alla fine ho cominciato a fare contenuti più spinti con il mio miglior amico, perché è l’unica persona della quale mi fido».

"Sono rimasta incinta durante il Calippo Tour": il dramma di Lovely Paolina sconvolge lo studio di Rete 4 | Video

Incubo anche per Francesca, una delle prime a svelare la realtà di quel sottobosco: «Sono venuti a casa mia, ho sentito suonare il campanello una sera, la prima notte invece ho sentito abbaiare i cani molto forte, quindi l’unica cosa che poteva essere era che qualcuno, fuori dal cancello, cercava di entrare».