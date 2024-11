Giorgia Cardinaletti archivia Cremonini a tempo record: lo scoop, con chi è stata paparazzata

21 novembre 2024 a

La giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti torna a sorridere dopo la fine della storia - mai ufficializzata sui social - con il cantante Cesare Cremonini: la rivista Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 novembre, l'ha paparazzata in compagnia di un collega, Giuseppe Ferrante, inviato del programma di La7 L'aria che tira, in un ristorante romano. I due, amici di vecchia data, si sono scattati foto insieme, hanno riso e parlato a lungo. E dalle immagini sembra che la coppia si sia ritrovata per aggiornarsi e raccontarsi vita e carriera dopo lungo tempo.

All’uscita dal locale, poi, i due si sono salutati con un abbraccio. Lui abruzzese e lei marchigiana, si sono conosciuti anni fa quando entrambi lavoravano fuori sede. Sempre Chi nei giorni scorsi aveva rivelato la notizia della fine della storia tra Cardinaletti e Cremonini. E sempre il settimanale per primo li aveva paparazzati durante una vacanza nell'agosto 2023. Sia il cantautore bolognese che la giornalista, comunque, hanno sempre preferito mantenere la loro relazione nel massimo riserbo. La coppia sembrava inseparabile fin dai primi momenti della conoscenza, facendo sognare tanti fan. Alla fine, però, la rottura ci sarebbe stata.

