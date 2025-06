Cremonini, l'ex a San Siro? Scoppia in lacrime e se ne va: cos'è successo

Martina Maggiore non è riuscita a completare il concerto di Cesare Cremonini, suo ex, a San Siro il 16 giugno 2025, seconda tappa del tour Alaska Baby. La loro storia d’amore, durata quattro anni e mezzo e finita nel 2022, è riaffiorata con forza. Martina, decisa a godersi le 27 canzoni in scaletta, alcune dedicate a lei, è crollata emotivamente ai primi accordi, sopraffatta dai ricordi. La relazione, iniziata in palestra e cresciuta in modo autentico, è stata segnata da momenti intensi: Martina ha accompagnato Cesare nel suo primo tour negli stadi, tenendolo per mano prima del debutto a San Siro, un momento cruciale per la sua carriera. Nonostante i 17 anni di differenza, il loro amore sembrava solido, finché Martina ha scoperto chat con altre donne, un tradimento che ha distrutto la sua “favola” e la fiducia nell’amore.