Casa a Prima Vista, telespettatori in rivolta contro il pavimento di Blasco: "Ci ha preso in giro"

Eccellere nella vendita delle case non significa per forza avere buon gusto. Blasco Pulieri è una delle star di Casa a Prima Vista, lo show in onda su Real Time. Grazie alle sue performance in veste di agente immobiliare, è diventato molto noto ai telespettatori italiani. Molti fan, però, si stanno chiedendo come sia la sua dimora. E Blasco, in una storia pubblicata su Instagram, ha accontentato gli ammiratori più curiosi.

La cucina di Blasco è bianca e non ha il pavimento marrone. Si tratta di un ambiente ben illuminato, in cui la maggior parte dello spazio è occupato dalla cucina. Niente pavimento parquet o altri dettagli marroni, uno dei colori che gli spettatori hanno imparato ad amare grazie alla predilezione di Blasco Pulieri. La star di Casa a Prima Vista propone sempre case che abbiano elementi in legno o almeno marroni. Al contrario, il pavimento di casa sua è di color carta da zucchero, ricoperto con un piccolo tappetino sotto la lavastoviglie.

Non solo la cucina. Nelle stanze di casa Blasco, si possono ammirare parete tante pareti colorate di rosa. L'agente immobiliare si è riprese in un video mentre è intento a pulire, a ristrutturare e a piazzare quattro o cinque dipinti, a dimostrazione di come una casa piena di quadri e di tele dia un tocco in più alla casa. Ma sui social, alcuni fan non l'hanno presa bene. In particolare gli utenti hanno contestato il colore del suo pavimento: "Ci ha preso in giro".