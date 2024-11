Affari tuoi, Serena sepolta da oscenità a fine puntata. "Che caz***o fai quella faccia"

29 novembre 2024 a

Tutti sapevano come sarebbe finita ad Affari tuoi, tranne lei, la concorrente. Giovedì sera nello studio del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino tocca a Serena, la simpatica "macellaia dal Veneto".

Ad accompagnare la 22enne ex pacchista di Asiago c'è la mamma, Giuliana, simpatica e spigliata come lei. A differenza della figlia, la signora è norcina. "E allora stasera speriamo di insaccare gli sghei", scherza De Martino. La partita va bene, quasi benissimo, ma a mamma e figlia resta un po' l'amaro in bocca per il finale.

Restano con tre pacchi in ballo: uno blu, da 50 euro, e due rossi da 75mila e 30mila euro. Il Dottore, perfido, ha gioco facile offrendo proprio 30mila euro. Serena accetta, ma alla fine scopre che nel suo pacco c'erano proprio 75mila euro. E la sua espressione delusa scatena i commenti dei telespettatori su X, a tratti decisamente volgari ed eccessivi.

"La regola numero 1 di Affari Tuoi: mai portarsi il pacco che hai cambiato in fondo. Inutile fare l’espressione stupita se poi ci perdi nel cambio…", "Ci è rimasta proprio di mer***a la piccola Serena", "Cac***ta nelle mutande ma sia mai dirlo", "Sinceramente anche io avrei accettato, fatto sta che ha sbagliato ad aprire il 6, era stata anche avvertita", "50mila euro non li offre manco a chi ha 100mila e 75mila immaginate a lei".

"Giocano di... rendiamoci conto": Serena massacrata dopo Affari Tuoi, un errore imperdonabile

"Mannaggia, dai 30.000 sempre buoni sono. Lei e la mamma troppo belline però", "CHE CA***ZO FATE LE FACCE DELUSE SO COMUNQUE SOLDI", "E stasera vince il Dottore", "Ecco qua inc***ta", "Rifiuta varie offerte dai 39.000 ai 15.000 euro e prudentemente accetti 30.000 euro, scoprendo che il pacco che avevi ed hai cambiato conteneva 30.000 euro e hai preso quello da 75.0000 euro!", "Aveva i 75mila. Il Dottore può cantare", "Secondo me ti ha fregato perché hai i 75mila, come ha fatto l’altra sera. Mo vediamo", "Vai Serena sei f***ga sei tosta e hai vinto 30mila hai vinto tu dai".