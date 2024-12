Casa a prima vista, la "Iena in incognito" nella squadra degli agenti immobiliari

07 dicembre 2024 a

a

a

"Fiero di fare parte di questa insolita squadra". Scriveva all'inizio della seconda stagione Andrea Pellizzari, forse inconsapevole del clamoroso successo di pubblico a cui stava andando incontro. La "insolita squadra" è quella di Casa a prima vista, lo show "immobiliare" di Real Time che fino a novembre, nella fascia dell'access prime time (forse la più affollata e agguerrita, parlando di alternative) ha inanellato un crescendo di successi sensazionale, tanto da battere addirittura Amadeus appena approdato sul Nove con il suo (deludente) Chissà chi è.

Oltre ai sei agenti immobiliari che si dividono sfidandosi tra Roma (dove operano Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri) e Milano (Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre), il protagonista "occulto" della trasmissione è proprio lui, Pellizzari. A molti il nome dirà poco o nulla. A Casa a prima vista non si vede in volto, perché lui è la voce. Riconoscibilissima: è infatti un apprezzatissimo speaker radiofonico che vanta nel curriculum esperienze a Rai Radio 2, RDS, Radio Deejay, Radio Capital e Radio 105.

"Ipoteca, catasto, condominio". Casa a prima vista, le 5 dritte fondamentali di Corrado Sassu

Gli appassionati di musica lo conosceranno anche per i lavori da dj. Soprattutto, però, chi ha buona memoria lo ricorderà anche volto in tv delle Iene, quelle degli esordi in compagnia di Fabio Volo e Alessia Marcuzzi. Era il biondo ossigenatissimo dalla parlantina fluente. E si era inventato il tormentone Mister Brown, il finto inglese con cui mandava ai matti vip e telespettatori. Oggi, a 57 anni, è tornato in tv e si è guadagnato il ruolo di "collante" nello show rivelazione del 2024. E tra poche settimane, la squadra (che vince, quindi non si cambia) tornerà in onda.