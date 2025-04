Le Iene, la puntata sul Papa fa il botto: ecco i dati

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Le Iene)

L’affetto per Papa Francesco morto solo tre giorni fa non conosce battute d’arresto. Un segnale significativo arriva da Italia 1 che martedì in prima serata in apertura de Le Iene ha mandato in onda un’intervista al Papa realizzata da Giovanni Scifoni, l’ultima prima di entrare in ospedale in febbraio. Grande riscontro di audience per il format ideato da Davide Parenti, visto da 1,8 milioni di spettatori col 13.6% di share.

I momenti clou hanno riguardato la sfera personale di Bergoglio, le cose che non si è perdonato, la grandezza del perdono e del provare vergogna, e ci hanno confermato quanto il target più “young” abbia apprezzato il Santo Padre: picchi del 21% di share tra i 25/34 anni e del 16% tra i 20/24 sono la testimonianza di come la carriera del Papa abbia avuto la costante del dialogo con le generazioni più giovani. Anche l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, come TikTok, Instagram o X, per lanciare i suoi appelli contro guerre e disuguaglianze, ha dimostrato che il suo pubblico prediletto è sempre stato quello composto da bambini e ragazzi.