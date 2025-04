Papa Francesco, il rimpianto: "Non mi sono mai perdonato quel gesto"

Ieri sera la trasmissione televisiva Le Iene, su Italia1, ha trasmesso un’intervista al Pontefice realizzata dall’attore Giovanni Scifoni prima dell’aggravarsi delle condizioni di salute del Santo Padre. Alla fine del mese di gennaio la Penitenzieria Vaticana chiese all’attore di realizzare un filmato per i canali social. Il progetto prevedeva incontri con autori di gesti molto gravi. La domanda «C’è qualcosa, nella tua vita, che non ti perdoni?», è stata posta però anche a Papa Francesco, che ha risposto così: «Mai mi sono perdonato nell’avere detto no, perché ero indaffarato, a una signora migrante che aiutava mia mamma quando venne per salutarmi quando rettore nella facoltà. Quel ricordo di quando mi sono negato torna sempre».