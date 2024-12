Striscia la Notizia, Pier Silvio Berlusconi: "Un momento faticoso, non escludo nulla"

12 dicembre 2024 a

E' "un momento faticoso", quello di Striscia la notizia. E per questo non è da escludere un clamoroso cambio nei palinsesti di Canale 5. Ad annunciarlo è stato Pier Silvio Berlusconi in persona, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante un incontro con la stampa negli studi televisivi di Cologno Monzese.

Inevitabile una domanda sul calo di ascolti dello storico tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci, che nella fascia dell'access prime time non riesce a tenere il passo di Stefano De Martino con il suo Affari tuoi, su Rai 1. Un problema, perché lo "slot" incide non poco sul risultato del prime time, la vecchia "prima serata".

"È innegabile che oggi Striscia sia in un momento faticoso. Con 37 anni di storia in passato è anche abbastanza normale, succede", spiega Pier Silvio senza drammatizzare la situazione. Il confronto con viale Mazzini è però sempre lì, ben chiaro a chi comanda a Cologno: "È innegabile però - ha proseguito - che sia molto faticoso partire con prodotti con un divario così importante rispetto alla concorrenza di Rai 1. Io parlo con Antonio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere".

Secondo Berlusconi "in qualche modo con il cambio di conduzione è già successo nelle ultime due sere e quindi conto di continuare a lavorare con Ricci". "Poi in futuro chi lo sa - le parole sorprendenti del figlio di Silvio Berlusconi, il fondatore dell'impero Mediaset -: che in futuro ci possano essere anche degli altri prodotti, un'alternanza di prodotti come avviene nel preserale sia per noi che per la Rai, questo non lo escludo. Ma onestamente a oggi io conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po' i risultati di Striscia la Notizia".