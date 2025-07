Rita Dalla Chiesa, l'idea dell'azzurra: "Perché Pier Silvio Berlusconi ha parlato di me"

"Dentro Forza Italia bisogna guardare avanti: Tajani è bravissimo, Dalla Chiesa è bravissima, Gasparri è bravissimo... Ma ci vuole anche altro, nel senso di apertura, di visione del futuro": l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi lo ha detto alla presentazione dei palinsesti della sua azienda a Cologno Monzese. Secondo la deputata azzurra ed ex conduttrice tv Rita Dalla Chiesa, però, non si è trattato affatto di una critica: "Non credo ne faccia una questione di età, perché sarebbe poco carino. L’età non credo debba essere un deterrente, perché ad esempio io sono molto più avanti con le mie battaglie sui diritti civili, sul fine vita. Dentro Forza Italia siamo tante teste a pensare e ci sono anche tante teste giovani. Magari su alcune cose sono più avanti io", ha detto al Corriere della Sera.

La lettura data dalla deputata alle parole di Pier Silvio è questa: "Ci vuole sempre qualcos’altro. La visione del futuro è l’unica strada che possiamo percorrere. Nessuno si può fermare al presente o al passato". Quando le è stato chiesto come mai, allora, l'ad l'abbia tirata in ballo nel suo discorso, la Dalla Chiesa ha risposto: "Credo lo abbia fatto perché ci conosciamo da sempre. Era un ragazzo quando io lavoravo con il papà. Ed era un giovane ragazzo quando prese le consegne da parte del presidente Berlusconi. E me lo ricordo proprio ai palinsesti, una sera Silvio diede il la a Pier Silvio. Gli voglio bene, avendo visto quanti sforzi ha fatto e quanto è cresciuto e quanto sta portando avanti l’azienda".