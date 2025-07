Pier Silvio Berlusconi, cresce il sentiment nei suoi confronti sui social

Pier Silvio Berlusconi accresce il proprio sentiment. La riprova? I dati forniti da Arcadia, che vedono il sentiment nei confronti di Pier Silvio Berlusconi - il cui nome diventa l’amo, la parola chiave, per registrare gli atteggiamenti degli utenti - registrare un incremento di ben 5 punti percentuali del sentiment positivo.

Infatti, nel censimento delle interazioni generate dal nome dell’amministratore delegato di Mediaset, c’è un prima e dopo che si manifesta in rete con la presentazione dei nuovi palinsesti tv.

Nei giorni antecedenti, infatti, il sentiment positivo raggiungeva la soglia del 47% a fronte di solo 4 mila interazioni complessive, mentre nelle ultime 48 ore, crescono di molto le reaction e parallelamente cresce anche l’atteggiamento favorevole degli utenti che balza a quote 52%. Certo, nella forbice incrementale non ci sono le cause che hanno determinato la crescita, quindi non è possibile collegarle a una sola ragione, però rimane evidente l’apprezzamento rispetto alla persona.