Casa a Prima Vista, clamoroso: ecco chi è la fidanzata di Corrado Sassu

Corrado Sassu è una delle star più amate di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Lui, insieme ai suoi colleghi romani e milanesi, ha fatto incollare milioni di spettatori alla tv per assistere alle vendite immobiliari di appartamenti da sogno. Sassu, però, è anche molto attivo sui social, dove pubblica anche dei consigli su come comportarsi quando ci si approccia al mondo della compravendita immobiliare.

Ma in tanti si stanno chiedendo? Corrado Sassu è fidanzato? Mi dispiace deludere le tantissime fan: la risposta è sì. Con chi? Ce lo racconta lui stesso in un video di coppia postato su Instagram, dove conta più di 100mila follower.

La fortunata si chiama Alessia Tedesco e, come il fidanzato, è un agente immobiliare. Stando a quando afferma la stessa ragazza, è molto più giovane di Corrado. I due stanno insieme da poco più di due anni. In tantissimi sui social hanno voluto esprimere tutta la loro gioia per i due fidanzatini. "Ma che teneri, bellissimi assieme", ha commentato un utente. "Siete una coppia straordinaria - il messaggio di Enzo -, sia nel campo lavorativo sia fuori". "Cari ragazzi vi auguro di vero cuore tanta, tanta felicità e continuate così a essere bellissimi e super simpatici", ha risposto Mario.