Casa a Prima Vista, quanto ha guadagnato in un anno Corrado Sassu

Gli affari di Corrado Sassu vanno a gonfie vele. Uno dei tre agenti dell'edizione romana di Casa a Prima Vista si dice convinto che la scena immobiliare punta i riflettori sulla Capitale. Tra le zone più richieste i quartieri di Prati, Borgo Pio, Flaminio e Della Vittoria per case vacanze, nonché immobili "con vista San Pietro".

Alla guida della Corrado Group, società di intermediazione immobiliare nata a giugno 2024, Sassu ha già totalizzato 12,5 milioni di euro di compravenduto e oltre 50 vendite. "Roma - spiega all'AdnKronos - sta vivendo mesi intensi. Sul fronte degli investimenti immobiliari, clienti soprattutto stranieri arrivano con l’obiettivo chiaro di concludere in tempi rapidi. Sanno che il momento è favorevole e non vogliono lasciarselo sfuggire. Diverso il discorso per i soggiorni brevi, che si stanno rivelando meno dinamici del previsto".