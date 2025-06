Casa a Prima Vista, "ho sopportato il pregiudizio": ecco la nuova agente immobiliare

"All’inizio ho dovuto sopportare il pregiudizio per il quale il mediatore era un uomo", ha spiegato in un'intervista rilasciata al Tirreno. "Sono una ballerina, in gioventù ho fatto la ballerina di danze standard e latino americane , a 18 ho smesso. Ho ripreso a fare qualcosa da qualche anno", ha poi aggiunto.

Una nuova agente immobiliare è poronta a prendersi la scena. Moira Quartieri sbarca in Toscana con dieci puntate inedite di Casa a Prima Vista , il programma di intrattenimento televisivo in onda su Real Time. Si tratta dell'unica donna del trio di agenti immobiliari protagonisti della nuova stagione.

Moira Quartieri è radicata in Toscana ormai da diversi anni. Il suo compagno si chiama Riccardo Zingoni ed è il suo socio e co-fondatore dell'agenzia Belfiore. La coppia ha un figlio, Tommaso, e vivono a Calcinaia, dove continuano a portare avanti la loro passione. La nuova star di Casa a Prima Vista ama viaggiare, sia in Italia sia all'estero. Appassionata di musica, non si perde un concerto di Vasco Rossi. Ed è molto social, dato che condivide momenti della sua vita privata su Instagram, Facebook e Linkedin. Adora gli animale e si mostra sempre in compagnia del suo cane Havana, che oltre a essere il rottweiler di casa si è anche classificato primo in un concorso di bellezza canino.