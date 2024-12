Ballando, Milly Carlucci sulla molestia di Mariotto: "Chiunque era lì...", cosa sta accadendo in Rai

18 dicembre 2024 a

Striscia la Notizia torna a far luce sul caso-Mariotto. Dopo le polemiche e il ritorno dello stilista a Ballando con le Stelle, il tg satirico di Canale 5 si rivolge direttamente a Milly Carlucci e lo fa consegnandole un Tapiro d'Oro. Accade nella puntata di mercoledì 18 dicembre. Qui Valerio Staffelli ferma la conduttrice di Rai 1 e a lei chiede a chi si rivolgesse l'insulto che Mariotto avrebbe pronunciato a microfoni aperti ("Che figlia de…").

"Ascolterò l'audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto approfondendo con ognuna delle persone con cui era - replica Carlucci -. Ma sicuramente non era riferito a me visto che mi chiama 'mami': sono la sua 'mamma'". E a Staffelli che le fa notare che in un'intervista un portavoce di Mariotto ha sostenuto ce l'avesse addirittura con una zanzara, la conduttrice non nega tale ipotesi: "Può anche essere perché qui vicini al fiume siamo infestati, magari era stato pizzicato".

"Mariotto è in un momento buio. Ma esamineremo tutto": Milly Carlucci sgancia due bombe

Ma c'è un altro episodio che ha scatenato l'ira del pubblico: Mariotto e la molestia su un ballerino. "Anche l'episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale, dipende da come si vogliono interpretare le cose - lo difende Carlucci -. Stava facendo il suo show e la mano è capitata in un posto sbagliato", continua la conduttrice, replicando al sondaggio di Striscia secondo il quale il "'fallo" è stato intenzionale per l'86 per cento dei votanti.