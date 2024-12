Feste di fine anno per tutti i gusti: in montagna, al caldo, sul lago, in disco o in spa...

19 dicembre 2024 a

Come stanno cambiando divertimento e musica giovanile? Quali sono le tendenze tra fine 2024 e inizio 2025?

Circus beatclub, a Brescia, uno dei locali di maggior successo in tutta la Lombardia, sceglie di far "riposare" i propri clienti a Capodanno. Lo fa nel mezzo di un "tour de force" di ben 16 party tra il 5 dicembre '24 ed il 5 gennaio '25. Antonio Gregori ed il suo staff riempiono infatti il locale di giovani di età molto diverse tra loro: ad esempio, domenica 22 dicembre ecco il sofisticato party Club Splendore, dedicato anche ai trentenni. La sera dopo, uno student party Winter in Wonderland a cui può partecipare anche chi ha solo 15 anni. In totale sicurezza. Così i genitori sono tranquilli.

Eccoci in Franciacorta, a Cazzago, all'Hotel Costez, un grande dj bar in cui solitamente l'ingresso è libero con consumazione facoltativa, ovvero un'evoluzione della classica discoteca. Anche qui il successo è crescente e le serate molto diverse tra loro. E per Natale, che succede? Tombola per tutti, alla faccia di chi crede che il divertimento non possa, a volte, puntare sui classici.

Ecco quindi un altro classico, ovvero le feste di fine anno in montagna, a cantare dopo aver sciato. La Al-B.Band di Alberto Salaorni e Davide Rossi il 28 ed il 29 dicembre suona in uno degli spazi più iconici delle Alpi, il Des Alpes / Piano 54 di Madonna di Campiglio. "Suoniamo insieme da 25 anni", raccontano Alberto Salaorni e Davide Rossi, che in questo periodo dividono in questo periodo il palco con Andrea Mai (tastiere) Luca Modena (batteria) e pure con Matilde Grillo e Giulia Baldo, coriste d’eccezione che si alternano sul palco.

Un altro classico è senz'altro il Capodanno al caldo, che al The Beach Luxury Club di Sharm, sul Mar Rosso, si mescola ad un altro classico, le canzoni e l'energia di Umberto Smaila. Con una proposta così è difficile non divertirsi, visto che tra l'altro la cucina è italiana e fusion... ma c'è di più. Sui palchi del locale va in scena anche un dinner show interpretato dal corpo di ballo del locale, formato da artisti di livello internazionale.

Piacciono sempre di più, soprattutto durante le feste, le situazioni in cui si può mangiar bene. Non per caso, Cenando & Ballando, storica cena evento che prende vita fin dal 2005, regala l'emozione iniziare il 2025 in uno scenario unico: alla House of Wonders di Cernobbio, sul bellissimo Lago di Como... Al sound pensano Icio e DJ Jhan.

Situazione d'eccellenza e decisamente rilassante anche per altri due laghi splendidi lombardi, Iseo e Garda. A Costa Volpino, al confine tra le provincie di Bergamo e Brescia è appena aperto con successo RAW bistrot, la nuova creatura di Cristiano Calore, in cui ci si godono i piatti dello chef Alessandro Pilatti, in ambiente ampio e curato... mentre sul Garda, proprio a Garda (Verona), Gardacqua propone un Capodanno 2025 che è una vera maratone di benessere, dalle 11 del mattino alle 2 e 30 di notte.

E passando alla musica, senz'altro la musica urban, sospesa tra trap e hip hop, è il sound più amato da ragazze e ragazzi. Tra i rapper di riferimento c'è senz'altro Blind, che dopo un periodo stop ha appena pubblicato “Mala”, che racconta una relazione interrotta da incomprensioni e continui litigi, ma non soltanto. E' davvero amore oppure no? E quell'esperienza o quell'amicizia, dovevano proprio finire così? "Chiedersi se era solo sesso tra di noi è una domanda che può far ragionare davvero", spiega l'artista.

Piace molto anche il sound funky house... soprattutto quello Made in Italy. Tra le etichette di maggior successo nel mondo c'è infatti Acetone, collettivo coordinato da Nari e Jens Lissat che conta anche sull'energia di Sandro Puddu, Steve Tosi, Max Magnani e della giovanissima Dj Michelle. "Il nostro sound cita il passato, ma va verso il futuro", spiegano gli artisti.

Chiudiamo con un dj che sa creare atmosfera con show e performance, non solo con la selezione musicale. E' senz'altro il caso dell'artista toscano Mark Donato. Specializzato in remake dance di grandi classici italiani, sa dare energia ad ogni tipo di pubblico. Per Capodanno è al San Vitale di Medicina, in provincia di Bologna. Anche qui, come in tanti altri spazi di successo, la musica giusta conta... ma mangiar bene conta quasi altrettanto.