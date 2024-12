Angelina Mango, "in pronto soccorso" dopo un incidente in casa: cresce la preoccupazione

25 dicembre 2024 a

a

a

Paura per Angelina Mango. La cantante, da tempo in pausa, è stata protagonista di una brutta disavventura. A svelare quanto accaduto lei stessa attraverso storia condivisa su Instagram. Qui l'artista ha raccontato ai follower cosa le è successo e come, per fortuna, si sia risolto tutto nel migliore dei modi.

Con un filtro impostato sulla faccia, la figlia di Mango ha spiegato: "Le novità sono due. La prima è che mi sono ustionata con l'acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso". Nessun dettaglio sull'incidente, al punto che in molti suoi fan si sono spaventati pensando al peggio.

Eppure Angelina ha voluto raccontare l'imprevisto con tono ironico, proprio per tranquillizzare tutti. Non a caso la cantante ha subito voluto spostare l'attenzione su un nuovo componente della famiglia: un cagnolino di razza barboncino, color cioccolato. "La seconda novità è questa", dice Angelina Mango inquadrando il suo regalo di Natale e collezionando complimenti a più non posso.

Nel frattempo la vincitrice del Festival di Sanremo ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. "Sono costretta a posticipare le prossime date – si legge nella pagina di diario scritta a mano e pubblicata dall’artista sui social – per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto".