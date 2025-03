Angelina Mango fuori dalla clinica: ecco il suo primo messaggio

"Voglio divertirmi". Angelina Mango sembra essersi lasciata il peggio alle spalle. La cantante, dopo aver trionfato a Sanremo e aver rappresentato l'Italia agli Eurovision, ha deciso di rifugiarsi a Parma, "la città - ha scritto il settimanale DiPiù - nei cui dintorni ha sede la clinica Maria Luigia, l’ospedale privato che l’ha avuta tra le sue ospiti".

"Angelina - ha riportato ancora il settimanale - ha pubblicato anche una foto della stanza dalle pareti rosa che l’ha ospitata tra le mura della clinica Maria Luigia. Della televisione su cui ha guardato i suoi cartoni animati preferiti. Del crocifisso che tuttora porta sempre al collo". E sui social quelle "pareti rosa" sono state subito riconosciute dai suoi fan, che le hanno inviato bellissimi messaggi di sostegno e affetto: "Purtroppo riconosco il posto… sei una guerriera passerai anche questa", "Ciao Angelina… riprenditi presto abbiamo bisogno della tua voce… ma non andare di fretta".

Ora però sembra tutto tornato alla normalità. Angelina Mango è tornata a farsi vedere in pubblico, assistendo da vivo a Milano al concerto di Olly e cantando con lui, dalle gradinate, il loro brano intitolato Per due come noi. E poi sui social, dove su TikTok si è mostrata mentre balla sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco, il brano di Lucio Battisti. Al suo fianco si è vista anche sua mamma che in questi mesi non l'ha mai abbandonata.