Il Volo, "ultimo album da vietare in diversi paesi": stroncatura feroce

"Ad Astra", l'ultimo album de Il Volo, è stato inserito da Open nella classifica dei peggiori album italiani del 2024. Nella sua critica, Gabriele Fazio definisce il disco "talmente noioso che potrebbe essere vietato in diversi paesi in quanto strumento di tortura. È tutto telefonato, tutto già sentito, tutto privo di carattere, pulito, innocuo. Un prodottino in cui tutto sa di surgelato, in cui il sentimentalismo delle interpretazioni è così spudorato che diventa impossibile crederci. Per intenderci, la traduzione musicale di una puntata de Gli Occhi del Cuore".

Il critico, pur riconoscendo che questo è il loro stile e che queste sono le caratteristiche della loro vocalità, ha aggiunto: "A questo punto è inutile indossare i panni delle rockstar a tutti i costi per provare a colmare il gap tra la musica che vorrebbero fare e la musica che sono realmente in grado di produrre dignitosamente. Perché è evidente che fuori da quel recinto fatto di bel canto antico e Funiculì funicolà non ci sono molte possibilità, non c’è la pasta per fare qualcosa di più cool. E non c’è da vergognarsene ma solo da prenderne serenamente coscienza. Meglio limitarsi a quello che gli riesce, per quanto anacronistico e maledettamente soporifero".