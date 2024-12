Il Volo, l'accusa sull'orchestra agita i fan: "Playback al concerto"

31 dicembre 2024 a

a

a

Pesantissima accusa lanciata da Mauro Cottone a Il Volo, il celebre trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Secondo il musicista e docente di violoncello, al concerto registrato la scorsa estate nella Valle dei Tempi gli orchestrali non avrebbero avuto in dotazione dei microfoni. Ma solo degli auricolari utilizzati per simulare le arcate indicate nelle partiture.

“Non mi venite a dire che l’orchestra ha suonato bene perché l’orchestra non ha proprio suonato – ha detto Mauro Cottone sul suo profilo social – non c’era neanche un microfono tra gli orchestrali ma bensì auricolari che permettevano loro di poter simulare le arcate scritte in partitura. Tutto falso - ha poi aggiunto -, dal periodo di ambientazione, alla temperatura al dress code alla esecuzione".

"Il mondo è questo, tutta finzione e opportunismo": bordate contro Il Volo dopo il concerto su Canale 5

“Io non c’ero a questa messa in scena – ha aggiunto – ed è umiliante nei confronti di chi sa suonare dover fare finta. È un po’ come il proliferare di orchestre e orchestrine che nascono solo per esigenze temporanee, contribuendo a ridurre la qualità delle performance e le retribuzioni degli orchestrali. Se solo noi orchestrali fossimo più coesi e coerenti… e magari con un pizzico di dignità in più, si potrebbero ottenere importanti risultati”.