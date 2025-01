L'anno che verrà, telespettatori indignati contro la scenografia: la foto virale

01 gennaio 2025 a

La puntata de L'anno che verrà andata in onda per festeggiare il Capodanno 2024 verrà ricordata per tanti motivi. Soprattutto per quegli insulti pronunciati da Angelo dei Ricchi e Poveri poco prima dello scoccare della mezzanotte. L'artista, infatti, si stava lamentando del suo microfono che non sarebbe stato acceso. Quindi si è avvicinato verso la regia e, con parole che sono destinate a far discutere, ha espresso tutto il suo disappunto. "Aprite il microfono - ha esclamato Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri -. Teste di caz*** ho il microfono chiuso - ha poi aggiunto, tra l’imbarazzo di tutti i presenti sul palco -. Teste di cazz***".

Ma, negli stessi istanti in cui Sotgiu stava insultando i microfonisti, anche Angela Brambati si è resa protagonista di un gesto davvero bizzarro. Mentre Marco Liorni stava effettuando il countdown che avrebbe portato i telespettatori a festeggiare l'anno nuovo, l'artista ha afferrato una bottiglia di spumante. Poi, resasi conto della situazione, ha pensato bene di rimetterla al suo posto. "30 secondi di delirio Angela si voleva fregare bottiglia lui che chiedeva di aprire microfono con parolacce incluse", ha commentato un utente su X.

"Si voleva tenere la bottiglia". Ricchi e Poveri, Angela beccata in diretta | Video

Non finisce qui. Tantissimi telespettatori hanno notato un dettaglio sui generis che ha destato lo sdegno di alcune persone. La planimetria sul palco vicino alla passerella ha dato l'impressione di raffigurare un oggetto proibito: un fallo. "Ma come sarà venuto in mente allo scenografo?", si è chiesta una utente su X. "Vorranno mica suggerirci che sarà un anno del cazz***?", il commento di un altro.