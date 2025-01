L'Eredità, bufera contro Laura alla Ghigliottina: "Era troppo semplice". Liorni basito

03 gennaio 2025 a

Venerdì 3 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Appena la trasmissione è incominciata, il presentatore ha accolto Niccolò, il campione di ieri. E ha svelato che tutti i vincitori della puntata si portano a casa una cartolina della "Ghigliotina", come ricordo della loro esperienza in televisione. Oltre al campione, questa sera hanno giocato Marcella da Palermo, Mario il musicista, Chiara da Venezia, Monica da Caserta, Alessandro da Pescara e Laura, una veterana del gioco.

Ed è stata proprio Laura a riuscire ad arrivare fino alla Ghigliottina. La ragazza si è presentata alla manche finale con un montepremi di tutto rispetto: ben 155mila euro. Ma, parola dopo parola, Laura ha visto questo bottino scendere di parecchio. La cifra infatti è calata fino a toccare i 19375 euro. I cinque termini proposti da Marco Liorni erano: etichetta, rigida, diplomatica, cartone e attore. Lei, nonostante non fosse molto convinta, ha scritto sul suo cartoncino: "Confezione". Laura, però, mentre stava ragionando con il conduttore ha pronunciato proprio la parola esatta: "Valigia". Peccato, niente montepremi.

Sui social, però, tantissimi telespettatori avevano azzeccato la risposta della serata. Alcuni, infatti, hanno criticato Laura per non essersi giocata la Ghigliottina nel migliore dei modi. "Valigia comunque mi pareva troppo semplice", ha commentato un utente su X.