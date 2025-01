Sanremo 2025, Fedez e quella "storia complessa e importante": cosa turba il rapper

08 gennaio 2025 a

a

a

Fine delle ferie. Dopo le vacanze trascorse nella lussuosa cornice di Saint Barth, Fedez è tornato a Milano per prepararsi al prossimo grande appuntamento: il Festival di Sanremo 2025. Il rapper di Rozzano sarà infatti uno dei protagonisti della kermesse musicale che prenderà il via l’11 febbraio, la prima edizione diretta da Carlo Conti dopo il lungo ciclo targato Amadeus.

Tuttavia, a tenere banco in questi giorni non è solo la sua imminente partecipazione al Festival, ma anche le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, rilanciate da Novella 2000. Secondo quanto scritto dal settimanale a tutto gossip, Fedez sarebbe alle prese con un sentimento tormentato per una misteriosa ragazza, che però non sembrerebbe ricambiare. "Lui la ama ma per ora non c'è niente da fare. Per colpa di lui pare lei abbia chiuso con il fidanzato", si legge sulla nota rivista di gossip.

L’identità della donna che avrebbe fatto breccia nel cuore del rapper non è stata rivelata, ma molti ipotizzano che possa trattarsi della mora con cui Fedez è stato paparazzato poco prima di Natale dal settimanale Chi. A confermare la delicatezza della situazione ci sarebbero alcune confidenze che l’artista avrebbe fatto ai suoi amici: "La storia è complessa e importante. A Sanremo stavo male per lei ed è per questo che sul palco ero così strano, pensavo a lei", questo il Fedez-pensiero riportato da Novella 2000.

"Ho una fonte. Tutti sapevano cosa succedeva a quei party": sesso e droga, la bomba di Fedez

I sospetti che qualcosa turbasse Fedez erano già emersi durante il programma Sarà Sanremo, dove il rapper era apparso visibilmente giù di tono. Poco dopo, durante una diretta Instagram, lui stesso aveva accennato a un periodo difficile, spiegando: "Ho avuto cose mie relazionali, ma ero tranquillo. Cose mie relazionali al di fuori della musica, diciamo che ero un po' giù". Insomma, l'ipotesi sentimentale combacia. Tutto torna.

In un primo momento si era ipotizzato che i problemi menzionati dal cantante fossero legati a una presunta lite con la sua assistente storica, Eleonora Sesana, che di recente è sparita dalla scena. Tuttavia, sempre secondo Novella 2000, il vero motivo del malessere di Fedez sarebbe un amore complicato per ragioni che, però, restano private. Ora, l'appuntamento è a Sanremo.