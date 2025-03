Ilaria Salis asfaltata persino da Fedez. Un apparente paradosso, viste le evidenti simpatie politiche del rapper. Eppure, ospite del suo programma Pulp Podcast, Salis è stata travolta dagli affondi di Fedez.

L’europarlamentare di Avs, eletta con l’unico obiettivo di farla uscire dal carcere in Ungheria, dove è accusata di aggressione, ha balbettato e incespicato sui ogni concetto che è stato tirato fuori dai due conduttori (Fedez e Marra). I temi trattati nell’ultima puntata dal podcast sono stati i più svariati. A partire dai centri sociali, argomento su cui Fedez ha messo Salis con le spalle al muro.

«Ci sono sempre stati dei centri sociali che sono sempre stati di facciata, ricordo il Leoncavallo, che già quando ero piccolo io era più un luogo per fare eventi che un luogo di attività vera e propria», ha detto il rapper. L’europarlamentare ha subito divagato, cambiando argomento mentre Fedez ha proseguito spiegando che «quando cresci tiri le somme di quel che hai visto e vedi anche delle cose non propriamente giuste, atti di squadrismo vero e proprio e atti di violenza gratuita fine a se stessa, che poco c’entra con i valori che portano avanti».

Ma è sul tema della casa che Salis ha mostrato tutta la sua insipienza. L’europarlamentare ha portato avanti la tesi secondo la quale i costruttori, da lei definiti «palazzinari», lasciano sfitti gli immobili per far crescere la speculazione edilizia. «Queste case non è giusto siano vuote: o si interviene per far sì che siano utilizzate per chi ha bisogno di una casa; oppure, se uno che non ha altro modo per avere un tetto sopra la testa la occupa è giusto».

A nulla sono valsi i tentativi di Marra e Fedez di farle comprendere il libero mercato e soprattutto di chiederle quale sia la soluzione. Salis ha poi detto che bisogna ribaltare il sistema di assegnazione delle case popolari. Lo scontro si è acceso con Fedez che ha cercato di farle capire che chi investe nell’edilizia non commette un reato.

«Se io mi ritrovo a investire dei denari e voglio fare una casa stabilendo io il prezzo perché c’è il libero mercato, tu puoi accettare o meno. Trovarmi delle persone che occupano, anche se sono multibilionario e non ho alcun tipo di problema, però lo vivrei comunque... », cerca di spiegare Fedez. Salis attacca: «Però il fatto che una persona che vive lì e non abbia un altro posto dove andare è un problema».