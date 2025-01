Torta Andrea e burrobirra, una grande abbuffata di cibo di... Celluloide

13 gennaio 2025 a

L’ avete mai assaggiata la Torta Andrea? E il burrobirra? E avete mai cucinato i pomodori verdi fritti? Tutte queste ricette – e molte altre – le potrete scoprire sfogliando le pagine di Gusto/Disgusto di Luca Fassina (Oligo, 90 p., 13 euro). L’autore, che già ci aveva fatto scoprire, sempre per Oligo, le ricette nascoste nei libri del re dell’horror (Cucina. Stephen King: ricetta per un disastro, 2022), nonché stramberie e predilezioni gastronomiche dei cantanti più celebri (Spaghetti. Le rockstar a tavola: dagli AC/DC a Zucchero), ci diletta ora con ricette, cibi, bevande e, perché no, con i luoghi stessi resi iconici dal cinema. (...)

