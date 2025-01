Valentina Brighindi ad Affari tuoi, spuntano le foto privatissime: telespettatori in tilt

13 gennaio 2025 a

Dove una volta riuscivano i reality come il Grande Fratello, oggi tocca ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, a far diventare star dei social persone comuni, fino a poche ore prima perfetti sconosciuti. O quasi. Venerdì sera in studio è stata la volta della concorrente laziale, Valentina Brighindi da Frosinone. E da lì è partito un tam tam impazzito.

In realtà, la bella ragazza aveva già fatto parlare di sé da pacchista, con tanto di siparietto comico con il suo "spasimante" Thanat nella puntata andata in onda la sera prima. Ma da protagonista assoluta, si è guadagnata le telecamere su di sé per tutta la partita, mandando letteralmente ai matti i telespettatori di sesso maschile, conquistati da una bellezza sbarazzina e conturbante.

Ad aumentare i battiti degli appassionati, oltre ai contenuti dei pacchi, anche il look decisamente disinibito, giudicato eccessivo da più di un commentatore su X che ha alzato il ditino contestando alla concorrente di essersi presentata in studio con abitino molto attillato e (addirittura!) ombelico in vista.

Una scelta quasi alla Raffaella Carrà dei mitici anni Settanta che non ha portato fortuna a Valentina, tornata a casa con una beffarda "amatriciana" nel pacco (l'equivalente del vecchio biglietto della Lotteria Italia da 5 euro pre-Epifania) ma che le ha garantito parecchio "movimento" tra i fan. Qualcuno si è preso la briga di spulciare anche i suoi profili social. Risultato; una manciata di foto da applausi, in cui la Brighindi sembra già atteggiarsi a diva ben prima della ribalta di Affari tuoi. Vuoi vedere che...