Casa a Prima Vista, clamoroso: ecco la vera data di inizio della quarta stagione

Migliaia di telespettatori sono in attesa di assistere alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real Time. Il motivo? Scoprire chi tra la squadra milanese - composta da Gianluca Torre, Marianna D'Amico e Ida Di Filippo - e quella romana - formata da Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer -, avrà la meglio sull'altra. Ma, al momento, sulla data della messa in onda c'è un alone di mistero. Casa a Prima Vista, stando a quanto spiegato alla presentazione dei palinsesti televisivi, sarebbe dovuto ripartire a gennaio 2025. Tuttavia, i fan dovranno aspettare ancora un po' di tempo. Come affermano dalle parti dello show, il programma dovrebbe iniziare ai primi di febbraio.

Intanto sono già partiti i casting per trovare clienti interessati ad acquistare case nelle varie città d'Italia. "Cerchi casa a Napoli? Scrivi al 3518579477 - recita così un annuncio postato da Ida Di Filippo su Instagram -. O iscriviti su: www.bluyamine.it/casa per partecipare alle nuove puntate di Casa a Prima Vista".

Nell'attesa, i protagonisti di Casa a Prima Vista si sono avventurati in nuovi progetti lavorativi. Corrado Sassu e Blasco Pulieri hanno creato un loro podcast per soddisfare le curiosità dei loro clienti. Stesso discorso per Gianluca Torre. Tuttavia, il format del suo talk prevederà anche la presenza di ospiti illustri, come Diletta Leotta e Rocco Siffredi.