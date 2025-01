24 gennaio 2025 a

Cari lettori, questa sera sul nostro sito non ci sarà la terza puntata de "I tormenti del Duce Marinelli", il commento in diretta della serie "M-Il figlio del secolo", la fiction su Benito Mussolini in onda su Sky Uno. Questa idea era nata con Luca Beatrice, che non c'è più. E senza il nostro Luca non ha senso proseguire.