Sanremo 2025, Tony Effe rovina la festa a Carlo Conti: "So chi vincerà la kermesse"

24 gennaio 2025 a

a

a

A rovinare la festa a Carlo Conti ci pensa Tony Effe? Chissà... il punto è che il rapper, che prenderà parte a Sanremo 2025, si è sbilanciato rivelando chi, a suo giudizio, vincerà il Festival. "Olly sarà il vincitore del prossimo Festival di Sanremo”, ha tagliato corto Tony Effe in un’intervista pubblicata sulla pagina ufficiale di FantaSanremo. Intervista in cui non si è limitato a fare pronostici, ma ha anche aggiunto un pizzico della sua ironia.

Non è mancata, infatti, l’autoproclamazione a sorpresa dell’edizione: "Sarò io la sorpresa del Festival", ha scandito, anticipando che sfoggerà nel corso della kermesse dei look che sicuramente non passeranno inosservati.

E ancora, Tony Effe ha anche svelato chi, tra i Big in gara, porterebbe a cena: Gaia e Bresh, che considera quasi “famiglia”, ma anche Emis Killa e Rose Villain. E per un after party? La scelta è stata immediata: Guè, il compagno perfetto per un festeggiamento in grande stile. Tuttavia, per una serata tranquilla e più rilassante, punterebbe sulla compagnia di Giorgia, con cui condividere la passione per il calcio e per la sua squadra del cuore, la Roma.

Sanremo 2025, "ecco chi vince il Festival": l'intelligenza artificiale rovina la festa

Nonostante il tono divertito dell’intervista, Tony Effe ha messo in chiaro che sul fronte sentimentale non ci sono dubbi: non si sposerebbe con nessuno dei partecipanti, perché il suo cuore è già impegnato con Giulia De Lellis. Se son rose...