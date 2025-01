Russia, Al Bano Carrisi: "Mi hanno chiamato per cantare sulla Piazza Rossa, si festeggerà la pace"

26 gennaio 2025 a

Quanto rivelato da Al Bano Carrisi ha del clamoroso. I legami tra il leone di Cellino e la Russia sono solidi, affondano le radici negli anni '80, quando il cantante pugliese iniziò a esibirsi in quella che all'epoca era ancora l'Unione Sovietica. Dal 1984, Al Bano ha attraversato in lungo e in largo il vasto territorio russo, conquistando il cuore del pubblico locale e diventando uno degli artisti italiani più amati. Nel corso degli anni ha incontrato Vladimir Putin ben cinque volte e, nonostante la sua assenza dal Paese da prima della pandemia, il suo rapporto con la Russia è rimasto forte, ragione per la quale ai tempi della guerra in Ucraina Al Bano è stato anche criticato.

E ora, alla Stampa, Al Bano ha svelato qualcosa di clamoroso: "Mi ha chiamato una persona appena l’altro ieri, da Mosca. E mi ha detto: tieniti pronto perché per settembre, al massimo ottobre, dovrai tornare a Mosca per cantare sulla Piazza Rossa al concerto che festeggerà la pace". Insomma, la pace con l'Ucraina sarebbe all'orizzonte. E il fatto che qualcosa si stia muovendo, dopo l'elezione di Donald Trump, appare piuttosto evidente. E per celebrare l'ipotetica pace, ecco che Mosca avrebbe già allertato Al Bano.

Secondo quanto riferito dall'artista, si starebbe già lavorando a un grande evento musicale per celebrare la fine del conflitto, nonostante al momento non esista ancora un tavolo di negoziati ufficiale. Tuttavia, il 2025 è visto da molti come un anno decisivo: anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che sia l’ultimo anno di guerra.

Al Bano, a differenza di altri artisti italiani molto apprezzati in Russia, come Pupo, non ha messo piede nel Paese dall’inizio del conflitto. "In realtà non ci vado da quando è scoppiata la pandemia prima, e purtroppo subito dopo anche il conflitto. Ho detto: non cercatemi più. Perché non si canta per un popolo in guerra. Ho detto: torno quando ci sarà la pace". Circostanza, quest'ultima, che ora potrebbe realizzarsi. Insomma, l’autunno 2025 potrebbe quindi segnare non solo un momento storico per la geopolitica mondiale, ma potrebbe segnare anche il ritorno di Al Bano in Russia. Per la pace...