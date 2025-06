Tom Cruise ce la fa: avrà l'Oscar

Tom Cruise metterà per la prima volta le mani sulla statuetta degli Oscar. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che l’attore riceverà l’Oscar alla carriera 2026 durante la cerimonia dei Governors Awards del 16 novembre 2025. La carriera dell’attore e produttore è ricca di successi ma la statuetta dorata più ambita di Hollywood finora gli era sempre sfuggita. Nel corso degli anni ha ricevuto quattro nomination, ma non è mai salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ottenere il meritato riconoscimento.

Nel 2023 Tom Cruise è stato candidato come miglior produttore per il film Top Gun: Maverick. Ventitre anni prima, nel 2000, era nella cinquina che avrebbe eletto il miglior attore non protagonista, per il film Magnolia. È negli anni Novanta che ha ricevuto due candidature come miglior attore protagonista, nel 1990 per Nato il 4 luglio e sette anni dopo, nel 1997, per Jerry Maguire. Quest’anno, a trentacinque anni dalla prima volta, riceverà il Premio Oscar, il primo per lui. Attore di successo, amato in tutto il mondo, Cruise è oggi è un simbolo del cinema d’azione e delle scene spericolate senza controfigura. La sua insistenza nell’eseguire personalmente le acrobazie più pericolose è cosa nota. E non è un caso se la saga di Mission: Impossible e quella di Top Gun siano entrate nella storia del cinema. Dopo la pandemia, l’uscita di Top Gun: Maverick ha contribuito a riportare il pubblico nelle sale cinematografiche in un momento critico per il settore in cui le piattaforme di streaming hanno avuto la meglio. L’Oscar alla carriera premia il suo impegno per tutto il mondo del cinema Janet Yang, presidente dell’Academy, ha motivato la scelta di premiare Tom Cruise citando il suo «incredibile impegno verso la comunità cinematografica, l’esperienza della sala cinematografica e la comunità degli stuntman». Un premio arrivato tardi, ma comunque arrivato. L’Academy finalmente ha riconosciuto il suo contributo fondamentale al mondo del cinema, non solo come attore.

La cerimonia di consegna dei Governors Awards è pensata proprio per rendere omaggio a carriere straordinarie e contributi significativi al mondo del cinema. Anche quest’anno avrà luogo al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles, senza diretta televisiva. Tom Cruise non sarà l’unico protagonista della serata dei Governors Awards. Insieme a lui verrà premiata Debbie Allen. L’amatissima Lydia Grant di Saranno Famosi e altrettanto amata Catherine Avery di Grey’s Anatomy riceverà l’Oscar alla carriera per la coreografia. Il 16 novembre sarà premiato anche Wynn Thomas, con l’Oscar alla carriera per la scenografia. Infine, nella stessa occasione, Dolly Parton riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno filantropico. L’Oscar alla carriera per Tom Cruise non è solo una celebrazione personale, ma anche il giusto tributo ad uno degli attori che simboleggiano la capacità di trainare il successo di un film solo con la propria presenza.