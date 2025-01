Selena Gomez, pianto disperato per Trump: "Vorrei fare di più". Le ridono dietro anche i conduttori

28 gennaio 2025 a

Dolore sincero o strepitoso sceneggiata? Selena Gomez, la superstar, attrice e cantante di 32 anni, ha condiviso un toccante video sul suo profilo Instagram, in cui si è mostrata in lacrime per le politiche sull'immigrazione del presidente Usa Donald Trump.

Si parla di quelle che la sinistra nostrana definisce "deportazioni", in verità espulsioni, rimpatri (la traduzione infedele viene cavalcata dalla stampa progressista). Si parla delle foto degli irregolari in catene - pratica cavalcata anche da Joe Biden, anzi di espulsioni ne fece di più - rilanciate dalla Casa Bianca.

Bene, ed ecco che Selena Gomez esprime il suo dolore per le famiglie messicane coinvolte nelle espulsioni. Disperata, in lacrima, afferma: "Mi dispiace, vorrei poter fare di più". Il video è stato successivamente cancellato e accompagnato da un messaggio: "A quanto pare, non è accettabile mostrare empatia per le persone". I commenti, infatti, erano durissimi: in molti la criticavano per quello sfoggio di dolore. E lei ha cancellato tutto...

La star, di origini messicano-americane, ha spesso raccontato la sua storia familiare di immigrazione, ricordando come la sua famiglia sia arrivata negli Usa negli anni '70. Da lì, un percorso che la ha portata ad essere una delle principali super-star a livello planetario.

Qui in calce, le immagini del servizio dedicato alla vicenda da Sky News Australia: emblematico il fatto che i conduttori, di fronte a quelle immagini di disperazione, non riescano a trattenere i sorrisi sarcastici.