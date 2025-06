Trump avverte Musk: "Se finanzia i dem, ne pagherà le conseguenze"

Un botta e risposta degenerato, un'amicizia finita. Donald Trump ed Elon Musk non se le mandano più a dire. E dopo i litigi dei giorni scorsi, ecco che dal presidente degli Stati Uniti arriva un avvertimento. Destinatario proprio il miliardario: se dovesse finanziare candidati democratici "ne pagherebbe le conseguenze". In un'intervista telefonica a Nbc News, il tycoon non precisa quali potrebbero essere ma ribadisce che non ha nessuna intenzione di ricucire con Musk. "Direi che i nostri rapporti sono finiti". Il motivo? "Ha fatto una cosa molto brutta, è stato molto irrispettoso. Non puoi mancare di rispetto alla presidenza".