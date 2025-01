Sanremo 2025, la domanda che ha fatto schizzare Mahmood: "Ero a pranzo con Carlo Conti..."

29 gennaio 2025 a

"Ho fatto un pranzo, un giorno, con Carlo Conti. C’erano con me il mio manager e mia madre. A un certo punto Carlo mi chiede se mi piacerebbe condurlo con lui": Mahmood, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato come gli è stato chiesto di co-condurre una serata del festival di Sanremo, quest'anno presentato e diretto da Conti. "La mia prima reazione è stata: non sono in grado, perché non l’ho mai fatto prima - ha raccontato il cantante -. E lui (Conti, ndr): devi solo essere te stesso, devi essere spontaneo". Poi ha aggiunto: "Ecco, diciamo che essere spontaneo è una cosa che mi riesce bene".

Mahmood, che l'anno scorso al Festival aveva partecipato con il brano "Tuta Gold" e che quest'anno sarà sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover, ha detto di apprezzare in modo particolare due degli artisti che parteciperanno a quella serata. Uno di questi è "Chiello, che si esibirà al Festival insieme a Rose Villain nella serata dei duetti. Ci darà grandi soddisfazioni. Ho scritto un pezzo con lui. E ovviamente ammiro molto anche Blanco". Proprio con Blanco, Mahmood aveva vinto l'edizione 2022 del Festival con il brano "Brividi", scritto da loro insieme a Michelangelo.