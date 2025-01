Il Volo, cala il gelo tra Ginoble e Boschetto: "Come rompermi i cog***i", intervista ad alta tensione

30 gennaio 2025 a

"Si capisce subito che rapporto ci sia tra loro due". Basta qualche scambio di battute a Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene di Italia 1, a inquadrare Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, due terzi de Il Volo.

Secondo la vulgata, se il trio di tenori italiani famosissimo anche all'estero dovesse mai "esplodere", questo sarebbe dovuto alle frizioni tra Gianluca e Piero Barone, il terzo del gruppo. Sbagliato. O perlomeno solo parziale. Le tensioni maggiori infatti, dal punto di vista caratteriale, intercorrono proprio tra Gianluca e Ignazio, da molti considerato "il mediatore" del trio.

De Devitiis segue da vicino i tre artisti a Parigi, tappa del loro fortunato tour europeo. Li intervista nelle stanze d'albergo, in strada, in macchina, nel ristorante. Insieme e singolarmente, proprio per far emergere caratteri, screzi, fissazioni. E Gianluca, Piero e Ignazio, va detto, non si risparmiano e regalano una immagina inedita di sé e de Il Volo.

"Perdonami, ma tu non senti freddo così?", è l'accoglienza che Ginoble riserva a Boschetto appena scesi dalle rispettive stanze d'hotel. Replica brusca: "Ma perdonami, tu i caz***i tuoi no?". De Devitiis ride nervosamente. Stessa scena pochi minuti dopo, sull'auto che li porta al ristorante scelto da Barone. Caso quasi unico, perché Ignazio di solito cena da solo per sfuggire alla "caciara". "Oggi pomeriggio che hai fatto?", chiede De Devitiis a Ginoble: "Ho meditato, io medito 45 minuti al giorno", "E su che mediti?", chiede ancora l'inviato Mediaset. "Su come rompere i cog***i a me poi", interviene secco Boschetto.

"Ignazio è solare, anche se magari dentro nasconde dei dolori e delle ombre, quando è in compagnia ti fa sorridere - sono le parole che Gianluca riserva a Boschetto -. Spesso non andiamo d’accordo ma per questioni caratteriali, non perché non ci vogliamo bene. Ignazio si chiude spesso in sé stesso e io ho esigenze diverse. Mi commuovo a parlarne, perché è così, queste cose mi commuovono. Io a loro voglio bene più di quello che loro pensano".