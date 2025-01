Il Volo, Ignazio Boschetto e lo sfogo su Gianluca Ginoble: "Come un fratello testa di c***zo, non capisce"

31 gennaio 2025 a

a

a

A tu per tu con i tre tenori de Il Volo. A Le Iene l'inviato Nicolò De Devitiis segue Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone a Parigi per la tappa del loro tour europeo e rivela il loro lato più segreto, privato, fragile, illuminando le personalità dei tre artisti italiani tra i più famosi nel mondo della musica internazionale.

Toccante l'intervista con Ignazio: "Spesso posso sembrare una persona dura ma sono molto fragile, anche se non lo do a vedere", spiega il siciliano al tavolino dell'hotel. "Sono cresciuto in fretta, a cinque anni aiutavo mia sorella a mandare avanti la casa, nostra madre era malata. O cresci in fretta o cresci in fretta".

"Come rompermi i cog***". Il Volo, cala il gelo tra Ginoble e Boschetto: intervista ad alta tensione

Sofferenze che hanno scolpito il suo carattere, anche con gli amici e chi gli sta intorno. De Devitiis gli riferisce che il suo collega Gianluca si è commosso parlando del loro rapporto, un po' turbolento.

"A livello umano abbiamo dei diverbi", ammette. "Lui soffre molto per questo", sottolinea l'inviato delle Iene trovando subito la sponda di Boschetto: "Sì sì ma anche io. E' come se tu avessi un fratello testa di c***zo che non riesci a fargli capire le cose. Spesso e volentieri sono stato anche molto duro con lui".

Grazie alla moglie Michelle sta cercando di cambiare: "Io prima avevo bisogno di tristezza per andare avanti. Io dopo un mese e mezzo le ho chiesto di sposarmi, oggi è un anno esatto che stiamo insieme. Gli ho mandato i fiori stamattina".

"Ci cacciano". Il Volo nel panico: Gianluca Ginoble, telefonata di fuoco con Ignazio Boschetto