Bianca Censori completamente nuda ai Grammy Awards? Tam-tam: cosa può accadere

04 febbraio 2025 a

a

a

L'outfit di Bianca Censori ai Grammy Awards 2025 potrebbe costare molto caro a Kanye West. Ma quanto? Ben 20 milioni di dollari. Il rapper americano, insieme alla sua compagna, hanno fatto una comparsata sul red carpet del grande evento che si è svolto a Los Angeles. Ma a colpire i fotografi - e non solo - è stato il look scelto dall'australiana. In un primo momento indossava una pelliccia che le copriva la parte superiore del corpo. Poi però ha lasciato spazio a una retina trasparente che di fatto l'ha lasciata nuda. Al naturale.

Stando a quanto si appreso, sembra che gli organizzatori dei Grammy Awards abbiano cacciato la coppia dal red carpet. Ma i due hanno subito trovato un valido ripiego. Sono stati paparazzati a un after party esclusivo. Lei si è cambiata d'abito, indossando una tuta nera super aderente. E un filmato, diventato subito virale sui social, mostra Bianca e Kanye intenti a ballare focosamente sulle note di Stair.

"Cacciata subito". Scandalo Bianca Censori: come si è presentata ai Grammy Awards | Video

Kanye, però, potrebbe avere delle brutte conseguenze sul piano lavorativo. Il rapper aveva in programma due concerti a Tokyo, in Giappone. Aveva, perché dopo la bravata di Los Angeles gli organizzatori si sarebbero spaventati. E così il rapper avrebbe perso circa 20 milioni di dollari. "Il Giappone sta vivendo un risveglio culturale sui diritti delle donne e il movimento MeToo è davvero forte qui. Ciò che ha fatto viene visto come un atto di controllo coercitivo assolutamente inaccettabile. Ha giudicato completamente male il Giappone dal punto di vista culturale", ha fatto trapelare una fonte anonima giapponese.