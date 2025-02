Sanremo 2025, Elodie attacca Giorgia Meloni? "Ecco quanti voti guadagna il premier"

12 febbraio 2025 a

a

a

Che Elodie e Giorgia Meloni appartengono a due sfere politiche agli antipodi è noto da tempo. Ma l'artista romana, come ormai accade ogni volta che intende far parlare di sé, non perde mai occasione per sottolineare la sua distanza dal presidente del Consiglio. E, anche questa volta, è caduto nella provocazione di Enrico Lucci. L'inviato di Striscia la Notizia è noto per sottoporre politici e personaggi del mondo dello spettacolo a interrogativi da dentro o fuori. Come spesso accade in questi casi, qualsiasi tipo di riposta è destinata a far discutere.

La partigiana Elodie - curve permettendo - è stata stroncata dai telespettatori sui social. In tanti non hanno digerito l'ennesima esternazione politica dell'artista romana. "Ma siamo a Sanremo o al Festival della Casa del popolo?", si è chiesta Donatella. Più crudele, invece, il commento di un altro utente che su X ha postato il disegno di un fondoschiena con la seguente scritta: "Non voterei Giorgia Meloni neanche se mi tagliassero una mano". Ma c'è anch spazio per una fine analisi politica: "Ogni volta che Elodie attacca Meloni, lei guadagna 10mila like e Giorgia 10mila voti".

Ma neanche il look è stato esente dalle critiche. In tanti, infatti, non hanno apprezzato la tonalità del suo vestito. Molto simile alla sfera di una discoteca. O, nel peggiore dei casi, alla carta stagnola che avvolge un kebab. "Questa poi...", ha commentato Marco su X postando la foto di un panino arrotolato.