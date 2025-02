Sanremo 2025, Elodie? Tripudio sexy: le ballerine sconvolgono l'Ariston, sul palco così

12 febbraio 2025 a

Seconda serata al Festival di Sanremo 2025. Inizia la gara dei big e dopo Rocco Hunt ecco che entra in scena Elodie. Già, proprio lei, la cantante romana che ha portato una ventata di politica alla kermesse.

Alla vigilia, infatti, ha raccolto in pieno l'assist di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia: "Votare Giorgia Meloni? Piuttosto mi taglio una mano". Frase infelice che ha sollevato una ovvia, scontata, polemica politica.

Tant'è, ora parla la musica. Elodie porta il suo brano, Dimenticarsi alle 7. Eccola scendere le scale dell'Ariston, raggiante e sorridente, meravigliosa, bellissima in un vestito viola contraddistinto da tante, tanissime piume.

Una profonda scollatura, per Elodie, dunque il tacco alto. Ma un look comunque relativamente castigato. Ma quando si esibisce, ecco che sul palco viene accompagnata da un corpo di ballerine tutte in nero: collant inguinale nero, tacco nero, body nero. Già, un trionfo sexy all'Ariston...