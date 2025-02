Che tempo che fa, Gianrico Carofiglio insulta Trump: "Ha 9 anni". E Fabio Fazio...

17 febbraio 2025 a

A Che tempo che fa il circolino rosso pontifica sui tempi che viviamo e ovviamente ha la pretesa di spigarci cosa accadrà e quali pericoli stiamo vivendo. L'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti ha letteralmente fatto impazzire la sinistra e anche i commentatori che spesso sostengono le tesi progressiste.

Ed è in questo contesto che si accomodano le parole pronunciate da Gianrico Carofiglio nello studio di Fabio Fazio a proposito degli spiragli di pace che si stanno aprendo tra Russia e Ucraina sotto la regia di Donald Trump. Carofiglio sale in cattedra e afferma: "Siamo davanti a un presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha la capacità di linguaggio, secondo quanto riportato dallo studio di una università, di un bambino di 9 anni. Usa lo stesso modo di porsi davanti ai problemi e lo stesso linguaggio". Dunque, per tradurre il pensiero di Carofiglio, milioni di statunitensi che hanno votato in massa Donald Trump per la presidenza ora si ritroverebbero guidati da un bimbo di 9 anni.

E su questo fronte arrivano anche le parole di Massimo Giannini che addirittura attacca Trump per la pace in Ucraina: "Una nuova Yalta, solo che stavolta abbiamo da un lato un autocrate americano e un quasi dittatore russo". In effetti nella Yalta dopo la seconda guerra mondiale per la Russia non c'erano dittatori a rappresentare il Paese, c'era solo Stalin. Ci permetta l'ironia il nostro Giannini. Ma a gelare il veleno di Carofiglio sono le parole di De Bortoli: "Ci si lamenta dei dazi, ma con Biden in alcuni casi erano stati raddoppiati quelli lasciati da Trump nel 2017. E poi Trump non parla solo, agisce..., diciamo le cose". Gelo in studio. Fazio si asciuga la fronte e va avanti...