Mojtaba Khamenei "è gay, con chi andava a letto". E quando Trump lo ha saputo...

Donald Trump è rimasto sorpreso dall'apprendere che le informazioni di intelligence indicano che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei potrebbe essere gay e suo padre, Ali Khamenei, temeva che non fosse idoneo all'incarico proprio per questo motivo. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali l'infomazione avrebbe fatto ridere Trump e molti dei presenti nella sala. Secondo due fonti citate dal New York Post, Mojtaba aveva una relazione sessuale di lunga data con il suo tutore d'infanzia. Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritengono credibili queste informazioni che deriverebbero da una fonte classificata considerata altamente affidabile. Non esisterebbero prove fotografiche o documentali pubbliche, ma la valutazione sarebbe stata comunque ritenuta sufficientemente solida da essere portata ai livelli più alti dell'amministrazione statunitense.

Khamenei, il primo discorso: "Vendicheremo il sangue dei martiri. Quando ho visto il corpo di mio padre..." Non si fa ancora vedere, Mojtaba Khamenei, ma parla. La nuova Guida suprema dell'Iran, rimasto ferito negli attacchi...

Le indiscrezioni emergono dopo la nomina del 56enne Mojtaba a Guida suprema dell'Iran, avvenuta l'8 marzo scorso, in seguito alla morte del padre, Ali, rimasto al potere dal 1989. Khamenei Junior era considerato da anni una figura estremamente influente all'interno del sistema politico e religioso iraniano, tanto da essere soprannominato da alcuni osservatori "il potere dietro le vesti". Secondo le fonti citate dal giornale, voci sulla presunta omosessualità di Mojtaba circolerebbero negli ambienti politici iraniani almeno dal maggio 2024, dopo l'incidente in elicottero in cui mori' l'allora presidente Ebrahim Raisi, considerato uno dei possibili successori della Guida suprema. Alcuni elementi della vita privata di Mojtaba erano emersi in passato anche in documenti diplomatici statunitensi del 2008 pubblicati da WikiLeaks. In quei dispacci si affermava che Khamenei si sarebbe recato più volte nel Regno Unito per trattamenti medici legati a problemi di impotenza, prima del matrimonio.

Iran, ll messaggio di Khamenei letto da una giornalista? "È in coma" Nel suo primo messaggio al Paese, diffuso il 12 marzo 2026 tramite la televisione di Stato iraniana, la nuova Guida Supr...

La questione è stata accennata anche da un recente servizio dell'emittente statunitense Cbs News, secondo cui Ali Khamenei avrebbe avuto dubbi sulla successione del figlio anche per ragioni legate alla sua "vita personale". In Iran gli atti omosessuali sono illegali e possono essere puniti severamente. L'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad affermò nel 2007 che nel Paese "non esistono omosessuali", una dichiarazione che suscitò ampie polemiche a livello internazionale. La Casa Bianca non ha rilasciato commenti ufficiali sul contenuto del rapporto citato dal New York Post. Anche le autorità iraniane non hanno commentato pubblicamente alle indiscrezioni.